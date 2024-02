Elizabeth Strout: Wer die Eichhörnchen weinen hört

Wer Elizabeth Strout liest, wird garantiert auch weinen. Vor Verzweiflung und vor Glück. Weil sie alles über die Menschen weiß – und sie trotzdem liebt. Im Original ist „Am Meer“ schon vor eineinhalb Jahren erschienen. Die Seuche saß der Menschheit damals noch in den Knochen. Aufgehört, angesichts der Weltlage rücksichtsvoll miteinander umzugehen (ein Phänomen, das Strout auch in New York wahrnahm), hatte man da längst. Die Gräben weiteten sich danach umso tiefer.

Der Originaltitel „Lucy by the Sea“ deutet darauf hin: Dies ist der vierte Teil der Lucy-Barton-Serie, in der die Schriftstellerin aus Maine über eine Schriftstellerin aus Maine schreibt. Doch auch, wenn Strout nicht direkt von Lucy Barton berichtet, erkennt man sie und das Personal anderer Romane in ihrem Erzählkosmos wieder. So taucht hier der liebenswürdige Anwalt Bob Burgess auf, dem Strout 2013 den Roman „Das Leben, natürlich“ widmete.