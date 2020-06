Die Hölle hinter der Provinzidylle

Lisa Cholodenko

("The Kids are alright") hat das Buch als vierteilige Miniserie mitin der Titelrolle verfilmt. Ab heute ist die Serie jeden Dienstag um 21.00 Uhr aufSky Atlantic HD zu sehen. Parallel ist "Olive Kitteridge" im Web aufSky Go abrufbar.Alssanfter, leicht verzweifelter Mann ist("") zu sehen und in einer Nebenrolle tauchtauf.

Die lebenskluge Geschichte der scharfzüngigen Mathematiklehrerin beschreibt meisterhaft die Vorhölle Kleinstadt, wo sich hinter den gepflegten Vorgärten Selbstmord, Verrat und Tablettensucht verstecken.

Auch im Vorgängerroman von " Olive Kitteridge" berichtet die 1956 in Maine geborene Schriftstellerin von den Dramen, die sich hinter den Türen der geschniegelten Provinzhaushalte abspielen. Leise, fast unbemerkt kündigen sie sich an und wachsen sich zu Katastrophen aus.