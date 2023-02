Eine Geschichte – dem Vergessen entrissen

Am 12. Februar vor 89 Jahren begannen die blutigen Auseinandersetzungen zwischen dem Dollfuß-Regime und der Sozialdemokratie in Österreich. Und genau an diesem Tag 1934 nimmt der Roman „Das Himmelreich der Lügner“ so richtig Tempo auf. Der junge Mann Bruno Schindler, Hauptfigur und Icherzähler, irrt durch Wien – auf der Suche nach der Revolution, die niemals stattgefunden haben wird.

Die Reste der Anhänger des Schutzbundes sammeln sich in der Stadt, um gegen das autoritäre Regime, den Ständestaat, zu kämpfen. Der Sozialdemokrat Schindler und seine vier Freunde wollen zu ihnen stoßen. Es geht alles schief. Mit Gewalt agieren Heimwehr, Bundesheer und Polizei. Die Freunde verlieren einander. Schindler flieht in die Sowjetunion. Auch hier wartet Unterdrückung.

Der Autor Reinhard Federmann nimmt seine Leser mit in eine Welt voller Umbrüche – bis in die Nachkriegszeit. Das Werk ist hochpolitisch, verschlungen, wie die Ereignisse, manchmal auch erschütternd, oft bleibt es aber nüchtern. Der Roman erschien 1959, schon bald geriet er in Vergessenheit, obwohl (oder gerade weil) er ungewöhnlich war. Federmann „stellt sich quer zum Geschichtsverständnis der Zweiten Republik, das die Zeit der austrofaschistischen Diktatur zugunsten des großkoalitionären Friedens ausblendet“, schreibt Germanist Günther Stocker im Nachwort.