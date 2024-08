Colson Whitehead: Voodoo in der Fahrstuhlbranche

Auch die Geschichte, die der zweifache Pulitzerpreisträger Colson Whitehead („Underground Railroad“) in seinem nun erstmals auf Deutsch vorliegendem Debütroman aus dem Jahr 2000 erzählt, weiß Abenteuerliches zum Thema zu berichten.

Aufzüge haben sich seit ihrer Erfindung 1853 durch den amerikanischen Mechanikermeister Elisha Graves Otis einen schlechten Leumund in der Kulturgeschichte erarbeitet.

Vor allem aber historisch Relevantes. Denn Aufzüge waren für die Entwicklung insbesondere amerikanischer Städte maßgeblich: Erst durch sie konnte man höher als sechs, sieben Stockwerke bauen. Im Roman mit dem etwas sperrigen Titel „Die Intuitionistin“ geht es um Lila Mae, die Mitte der 1960er-Jahre New Yorks erste schwarze Aufzuginspekteurin ist. Unter diesen gibt es die Empiriker, die jede Schraube kontrollieren, bevor sie in einen Aufzug steigen, denen gegenüber die Intuitionisten stehen, die, so absurd es klingt, einen Aufzug betreten und dessen Funktionstüchtigkeit intuitiv „erspüren“.