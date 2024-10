Wie eine Grazer Sportreporterin zur Münchner Krimiautorin wurde

Irgendwann hat sie beschlossen, dass es das jetzt war mit dem Sport. Familiengründung war angesagt– schwierig zu vereinbaren mit dem Vagabundenleben einer Sportreporterin. Heute lebt Christina mit ihrem Mann und den beiden Kindern in der Nähe von München. Auch schon seit bald zehn Jahren und ganz ehrlich – man hört es ein bisserl. Die gebürtige Grazerin, die ihr halbes Leben in Wien verbracht hat, klingt ein Haucherl so, wie wenn in einer Monaco-Franze-Folge so etwas wie Hochdeutsch geredet wird. „Das lasst sich nicht vermeiden. Ich gehör’ dialektmäßig nirgendwo hin.“ Graz, Südsteiermark, Wien, München – und dann noch ein Kärntner Ehemann. Sprachlich alles sehr, sagen wir, heterogen. In Bayern folgte zwangsläufig eine gewisse sprachliche Anpassung. „Es gibt halt so Dinge, da kommst nicht aus. Einmal hab ich beim Metzger Faschiertes bestellt, da haben’s recht gelacht. Aber das Wort Tüte kommt mir heute noch nicht über die Lippen.“