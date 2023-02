Doch anders als schlichte Horror-Storys hat „The Shards“ eine merkwürdige Tiefe. Tatorte sind wie Gemälde beschrieben – was man mit ausgenommenen Zierfischen alles anstellen kann! Und dann ist da eine Melancholie, die sich schon in der Widmung abzeichnet. Geschrieben ist das Buch nämlich „für niemanden“. Der Erzähler, der durch ständige Selbstverleugnung vorgibt, ein perfektes Mitglied der Erfolgreichen-Clique zu sein, ist in Wahrheit ziemlich allein. So allein, dass nicht ganz klar ist, in welcher Beziehung er zum geliebten, gehassten, gefürchteten Robert steht. Gibt es ihn überhaupt? Klar ist natürlich auch nicht, in welcher Beziehung der Ich-Erzähler namens Bret Ellis zum Autor Bret Easton Ellis steht. Der Gedanke, dass Letzterer Protagonist seines Romans ist, liegt nahe. Man wünscht es ihm aber nicht. Abzüglich Sex und Gewalt ist dieses Buch wie ein Song der Beach Boys. Nur vordergründig sind hier alle braun gebrannt und froh. Dahinter lauern Abgründe.