Bruce Springsteen singt für Freunde im Diesseits und Jenseits

Vielleicht hätten solche Themen auch nicht zu dem erdigen Rock-Sound gepasst, der Springsteen vorschwebte, nachdem er den Song „Janey Needs A Shooter“ aus den 70er-Jahren ausgegraben und neu aufgenommen hatte: „Er klang so großartig nach den Zeiten von ,Darkness On The Edge Of Town’, wo ich und die E Street Band so unbefangen drauflos musiziert und im Studio alles ohne Overdubs aufgenommen haben, während alle in einem Raum zusammenspielten. Da wusste ich, mein nächstes Album muss genau diesen Sound und diese Energie haben.“