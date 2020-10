Tommy Lee: Hip-Hop-LP mit jungen Talenten

„Ich habe alles an David Bowie und Prince geliebt“, erklärt Mötley-Crüe-Drummer Tommy Lee im Interview mit dem KURIER. „Sie standen an der Spitze meiner Liste von Musikern, mit denen ich gerne arbeiten würde. Leider wird das nicht mehr passieren, und es macht mich traurig, dass sie nicht mehr leben.“

Der 58-jährige Amerikaner hat für sein heute, Freitag, erscheinendes Solo-Album „Andro“ trotzdem genug Talente gefunden, die seine elektronischen Songs zwischen Hip-Hop, House, Funk und Industrial umsetzen. Der bekannteste davon ist Post Malone. Sonst hat Lee Newcomer in sein Heim-Studio in der Villa in Calabasas nahe Los Angeles geholt – etwa Rapper Killvein, die Südafrikanerin Push Push oder Lukas Rossi, mit dem Lee das Prince-Cover „When You Were Mine“ aufgenommen hat.