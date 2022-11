Breakdancer Lil Zoo: "Man muss gleichzeitig ein Athlet und ein Künstler sein"

Der KURIER bat Lil Zoo vor dem Red Bull BC One in New York zum Interview.

KURIER: Wie fühlt es sich an, in das Herkunftsland von Breakdance zu reisen?

Lil Zoo: Das Red Bull BC One World Final ist dieses Jahr etwas ganz Besonderes, denn es findet in New York statt, wo alles angefangen hat, und ich freue mich sehr darauf. Ich kann es kaum erwarten!

Die Breakdance-Wurzeln liegen in der Bronx. Nutzten Sie die Zeit in New York, um auf Entdeckungstour zu gehen?

Meine Zeit in New York ist sehr ausgefüllt. Wir haben nicht viel Zeit, um alles zu sehen. Aber ich denke, ich werde das Beste davon genießen. Die Stimmung, die Leute, die Menge.

Wegen des Finales in New York, beschäftigen Sie sich mehr mit den Wurzeln, der Geschichte. Baut ihr das vielleicht auch in euer Programm ein?

Natürlich, das ist das Wichtigste, denn jetzt machen wir die Battles in New York, wo alles angefangen hat. Man muss die Wurzeln respektieren, man muss ihnen das "echte Breaking" bringen. Es ist an der Zeit zu zeigen, worum es beim Breaking wirklich geht.