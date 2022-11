Zurück zu den Wurzeln: Das Breakdance-Finale in New York

Die Besten der Besten verweilen derzeit in New York. Die Rede ist von der Breakdance-Elite, die sich am Samstag zum Red Bull BC One Weltfinale trifft. Und das im Geburtsort des Hip-Hops und des Breakdance – in New York, in der Stadt, die niemals schläft.

Die 19. Auflage des prestigeträchtigen Breakdance-Einzelwettkampfs findet im Hammerstein Ballroom im Zentrum Manhattans statt. Es ist eine Art Nachhausekommen, eine Reise zurück zum Ursprung. Dorthin, wo alles in den 1970er-Jahren begann, Breakdance zu einer der vier tragenden Säulen des Hip-Hops wurde, einer damals aufkommenden Subkultur, die durch Jugendliche in der Bronx entstanden war. Sie experimentierten mit Musik, erkundeten neue künstlerische Wege und machten die US-Metropole New York City damit zu einem heiligen Boden für Breakdancer in aller Welt.