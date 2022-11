Sichtlich erleichtert zeigte sich Lil Zoo nach seinem Finaleinzug in New York City. Der für Österreich antretende B-Boy sicherte sich nämlich mit einem Sieg beim Last Chance Cypher am Donnerstag souverän eines der letzten Tickets für das Weltfinale am Samstag.

Lil Zoo setzte sich im Finale, das im New Yorker The Capitale vor rund 500 Personen ausgetragen wurde, gegen den Polen Wigor in drei Runden durch. Für Wigor war das aber keineswegs eine dramatisch Niederlage, denn auch er wird am Samstag im legendären Ballroom in Manhattan um den Weltmeistertitel im Breakdance kämpfen.