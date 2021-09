Blockbuster "Dune" und "Spencer“ in Venedig: Prinzessin von Wales und Wüstenmaus

Das Filmfestival von Venedig geht in sein Halbfinale – und Festivalchef Alberto Barbera hat gleich in seiner ersten Programmwoche eine Reihe von Großkalibern ins Rennen geworfen. Der Höhepunkt, zumindest was das Ausmaß an Hollywood-Spektakel auf dem Lido betrifft, war sicher die Premiere von „Dune“, hierzulande auch bekannt als „Der Wüstenplanet“. Abgesehen vom neuen James-Bond-Film gab es wohl kaum einen Blockbuster, der mit größerer Spannung erwartet wurde als „Dune“.

Der legendäre Science-Fiction-Klassiker von Frank Herbert aus dem Jahr 1965 gilt als unverfilmbar. Niemand geringerer als David Lynch ist fulminant an der Vorlage gescheitert und fügte 1984 mit „Dune“ seiner Karriere eine große Delle zu.

Ein Großspektakel ist der neue „Dune“ jedenfalls geworden. Der Franko-Kanadier Denis Villeneuve, der sich mit Sci-Fi-Thrillern wie „Arrival“ und „Blade Runner 2049“ hervorgetan hat, lieferte einen bombastische Blockbuster der Superlative. Er habe beim Entwerfen und Drehen seines Films die Riesenleinwände des IMAX-Kino im Kopf gehabt, verkündete Villeneuve auf der Pressekonferenz in Venedig: „Der Film soll so etwas wie ein physisches Erlebnis sein.“