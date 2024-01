Black Eyed Peas kommen zum "Finale" nach Ischgl

Das Wintersaison-Finale wird zwar noch einige Zeit auf sich warten lassen, aber im Tiroler Ischgl steht schon fest, wer fĂŒr den musikalischen Ausklang sorgen wird: Die US-amerikanische Hip-Hop-Gruppe Black Eyed Peas wird am 30. April das "Top of the Mountain Closing Concert" in luftigen 2.300 Metern Seehöhe auf der Idalp bestreiten, ließ der Veranstalter wissen. Mit im GepĂ€ck: Klassiker wie "I Gotta Feeling", "Where Is The Love?" oder "Boom Boom Pow".