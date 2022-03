Birgit Minichmayr: „Ich war dann einfach zu stolz und zu bockig“

KURIER: Sie wurden 1977 in Linz geboren, sind auf einem Bauernhof in Pasching aufgewachsen – und sollen sehr gläubig gewesen sein.

Birgit Minichmayr: Ich ging ja auch in eine Klosterschule, zu den Kreuzschwestern in Linz. Das sonntägliche Kirchengehen war in unserer Familie zu absolvieren – egal, ob man wollte oder nicht. Ich war damals aber schon sehr beeindruckt von diesem Ritual. Ob der Vorkommnisse, den vielen Missbrauchsfällen, bin ich aber längst ausgetreten.

Zur Schauspielerei kamen Sie tatsächlich wegen Gründgens’ Faust-Interpretation?

Meine Mutter hatte diverse Theater-Abos – und mein Vater manchmal keine Zeit. Oder er war zu müde. Also bin ich mitgegangen ins Landestheater. Und im BORG hatte ich eine ganz tolle Deutschprofessorin; sie ließ uns den „Faust“ lesen – in Kombination mit dem Hörspiel. Ich war zutiefst getroffen oder besser gesagt: derart fasziniert, wie diese Texte, die beim Lesen so schwer waren, so einfach klingen konnten. Dadurch kam die Leidenschaft für die Literatur und die Bühne auf. Eigentlich wollte ich ja Tänzerin werden, aber ich wusste, dass ich nie so gut sein werden kann, wie ich es gewollt hätte.