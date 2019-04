Bestsellerautorin Jung Chang: In China wird "der falsche Mythos Maos weitergetragen"

Die Autorin hat in „Wilde Schwäne“, aber auch in ihrer Mao-Biografie von diesen Tagen berichtet. „Während der Kulturrevolution in den 1960ern“, schreibt sie nun, „wurden die meisten Bücher, die die Menschen besessen haben, verbrannt. Mein Vater, der ein kommunistischer Funktionär war, aber dann fallengelassen wurde, wurde gezwungen, seine geliebte Sammlung zu verbrennen. Das war eines der Dinge, die ihn in den Wahnsinn trieben – und dann in den Tod.“

Dieses Leid zu sehen, habe „lebenslange Spuren“ in ihr hinterlassen. Sie selbst hat an ihrem 16. Geburtstag ihr erstes Gedicht geschrieben – und „musste es in der Toilette runterspülen, weil die Rote Armee in unsere Wohnung eindrang“.

Dadurch „entflammte ironischerweise meine Leidenschaft, zu schreiben, obwohl ich nur in meinem Kopf mit einer vorgestellten Feder schreiben konnte“.