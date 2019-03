„Message control“ à la China

Welcher Politiker hätte davon noch nicht geträumt? Ein Fernsehmoderator, der sich keine lästigen Fragen ausdenkt, sondern fehlerfrei ausspricht, was die staatliche Nachrichtenagentur formuliert hat. In China wird das bereits ausprobiert, künstliche Intelligenz ist in diesem Fall bequemer als die menschliche. Diese Entwicklung ist nur die logische Folge des Zugriffs der chinesischen Staatsführung auf alle Medien. Es geht um „positive Elemente“ in der Berichterstattung, so, wie sich das die kommunistische Partei wünscht. „Message control“ perfektioniert. Dazu gehört die – aus Sicht der Partei – richtige Wortwahl. Für das Projekt „One belt, one road“, also die neue Seidenstraße, wurde eine neue Medienallianz gegründet, um in allen betroffenen Ländern ebenfalls nur gute Berichte vorzufinden.

Dieses Projekt soll vor allem am Landweg Waren von China nach Europa und am Seeweg Rohstoffe von Afrika nach China bringen, letztlich aber eine Logistikkette über den Erdball ziehen. Dazu ist eben wieder ein Buch erschienen, die China-Kenner Doris und John Naisbitt sehen bereits den „Sog der Seidenstraße“. Die chinesische Führung will ja nicht von einer Strategie sprechen, sondern von einer Grundlage für mehr wirtschaftliche Kooperation und kulturellen Austausch. Aber auch die Naisbitts, die dieser Initiative im Prinzip nicht negativ gegenüber stehen, beschreiben dann sehr detailliert, wie dieses Vorhaben China hilft. Und wie wenig der Westen darauf vorbereitet ist. Dazu bringen sie ein Zitat von Konfuzius. Der hat vermutlich zwischen 551 und 479 v. Chr. gelebt: „Erfahrung ist wie eine Laterne, im Rücken. Sie beleuchtet stets nur das Stück Weg, das wir hinter uns haben.“ Wer würde da nicht gleich an Amerika und Europa denken und ihren zum Teil hilflosen Umgang mit Chinas neuer Dynamik?