So wird die Balletteinlage für den Opernball

Debüt eines Publikumslieblings

Peci wird in seiner Choreografie keine Geschichten erzählen, „aber ich möchte zeigen, dass die Wiener Ball-Tradition auch Manuel Legris und uns alle begeistert. Und ich möchte vermitteln, wie sehr er das Niveau des Balletts in Wien gesteigert hat.“ Am Ende wird es eine Schlusspose geben, die alle Mitwirkenden vereint, ein Bild mit Anklängen an die großen Tanzspektakel in der Pariser Oper, das symbolhaft für die im Juni endende Ära Legris an der Wiener Staatsoper stehen wird.

Zudem wird ein Publikumsliebling ein Debüt feiern. Zum ersten Mal wird die seit 2007 engagierte Solotänzerin Rebecca Horner als Mitglied des Wiener Staatsballetts bei der Eröffnung mittanzen. Erfahrung hat sie jedoch schon als Schülerin der Ballettschule sammeln können, „vor 20 Jahren war ich unter Renato Zanella zum ersten Mal dabei, dann noch einmal, und beide Male war ich aufgrund des Bubenmangels im Frack zu sehen.“ Sie betont den Stellenwert der Balletteinlage für alle Beteiligten: „Das ganze Haus putzt sich auf, und es ist etwas ganz Besonderes am Ball mitwirken zu dürfen!“