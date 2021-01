Bernhard Rinner: "Ein Spielbetrieb im März ist unwahrscheinlich"

Die Regierung hat einen Spielbetrieb ab Anfang März in Aussicht gestellt. Aber erst Mitte Februar will man die Lage evaluieren.

Wir gehen daher immer nur von Vermutungen aus. Der Premierentermin für die „Butterfly“ wurde bereits sechsmal verschoben. Ich glaube auch nicht, dass der nächste Termin halten wird.

Weil Sie ein Realist sind?

Israel hat etwa gleich viele Einwohner wie Österreich. Dort wurde im Dezember zu impfen begonnen, gegenwärtig sind bereits 2,5 Millionen Menschen geimpft. Haben daher die Theater in Tel Aviv offen? Auf diese Preisfrage muss man mit „Nein“ antworten. Wenn ich Schlüsse ziehe, ist ein Spielbetrieb im März unwahrscheinlich.

Sondern?

Vielleicht lassen sie uns ab April die eine oder andere Premiere machen; aber im Prinzip ist die Saison gelaufen. Von 40 für den Herbst angekündigten Broadway-Produktionen sind nur mehr vier in der Pipeline. Der – vorsichtige – Saisonstart in New York ist für Oktober/November geplant. Auch die Vereinigten Bühnen Wien warten mit den Musical-Premieren zu. Aber ich hoffe natürlich, dass ich mich in meinen Kassandra-Rufen irre, und kämpfe für die Öffnung der Theater. Vielleicht hilft uns ja in einer unheiligen Allianz die Wirtschaftskammer, die für die Öffnung der Gastronomie streitet. Denn mit der Gastronomie müssten auch die Theater aufsperren dürfen.

Was bedeutet das jetzt für die „Butterfly“?

Das ist genau die neuralgische, quälende Frage für jede Intendanz. Wenn eine Premiere möglich sein sollte: Wird es die „Butterfly“ sein – oder eine andere fertige Produktion? Das hängt auch davon ab, wie schnell man eine On-Hold-Produktion auf den Spielplan setzen kann.