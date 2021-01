Kulturstaatssekretärin: "Keine Entlassungen im großen Stil!“

Erst 2021 werden die Probleme richtig massiv: Es drohen generell viele Pleiten und hohen Arbeitslosenzahlen. Wie wird die Kultur aus dieser Krise kommen? Hunderte Künstler wissen bereits jetzt, dass sie sich umorientieren müssen.

Wir können natürlich nicht garantieren, dass jeder aus der Krise so herauskommen wird, wie er vor knapp einem Jahr in sie gekommen ist. Aber wir versuchen alles, um den Großteil der Kulturbranche durchzubringen. Und ich bin überzeugt, dass das Kulturleben in seiner Breite wie Vielfalt wieder erblühen wird.

Wenn es weniger Touristen gibt, haben die publikumsstarken Museen geringere Einnahmen und es braucht weniger Personal – in der Vermittlung. Wird es Kündigungen geben müssen?

Zunächst war es wichtig, dass die Museen ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken konnten. Wir werden sehen, wie lange diese Möglichkeit bestehen wird. Und der Bund hat Vorbildfunktion. Sollte sich in den Museen, bei denen der Staat der Eigentümer ist, ein Personalabbau überhaupt nicht vermeiden lassen, dann muss man das klug machen. Also keine Entlassungen im großen Stil!