Benin ist nicht Benin, und Rückgabe ist nicht Rückgabe

Wer die Objekte am Ende in Empfang nimmt und weiter betreut, bleibt aber eine haarige Geschichte. Die 2008 gegründete Benin-Dialoggruppe unterstützt den Aufbau des „Edo Museum of West African Art“ in Benin City, das 2025 eröffnen soll. Die wesentlichen Kräfte sind hier an Bord. Doch macht es einen Unterschied, ob eine Rückgabe an eine Staat, eine Behörde (wie im Fall des Met Museums) oder – wie im Fall Aberdeen – an einen Nachfahren der ursprünglichen Königsfamilie geht.

Österreich baut an einem ganzheitlichen Ansatz und stellte den Bundesmuseen für 2021/’22 zusätzlich zur Basisabgeltung insgesamt 320.000 Euro für Forschungsprojekte zur Verfügung. „In Bezug auf die Schaffung gesetzlicher Rahmenbedingungen für potenzielle Rückgabeforderungen wird derzeit an einem Konzept gearbeitet“, heißt es auf Anfrage aus dem Kulturministerium. In Zusammenarbeit mit dem neuen Weltmuseum-Direktor Jonathan Fine werde zudem eine Expertenkommission eingerichtet: Details dazu will man in den kommenden Wochen bekannt geben.