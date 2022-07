Belvedere 21: Rosarote Wände für Rebecca Warrens "fremde Wesen"

Nach dem Betreten der Ausstellung stellt sich einem gleich mal eine Wand entgegen. Absichtlich, wie Kurator Axel Köhne dem KURIER verrät. Denn Wände sind für die Künstlerin Rebecca Warren nicht bloß Wände, auf denen sie etwas aufhängt, sondern sie haben für die Britin eine „eigene skulpturale Funktion und Qualität“, wie Köhne betont.

Mit insgesamt fünf extra angefertigten Wänden (gestrichen in unterschiedlichen Rosatönen) hat die Bildhauerin auf die 1.200 Quadratmeter Ausstellungsfläche und die „gläserne Architektur“ von Karl Schwanzer reagiert. Mit der speziellen Anordnung der Mauern lenkt die Künstlerin gezielt den Blick in die Mitte des Raumes, wo sie ihre neun Bronzeskulpturen auf Sockeln voll zur Geltung bringt. Die Mauern dienen als Filmkulisse, als Bühnenbild für ihre „fremde Wesen“, wie die Rebecca Warren ihre Arbeiten gerne nennt.

„The Now Voyager“ ist die erste Personale der britischen Bildhauerin in Österreich. Die Ausstellung im Belvedere 21 habe einen retrospektiven Charakter, wie Köhne sagt. Gezeigt werden aber keine alten Werke der 1965 in London geborenen Künstlerin, im Gegenteil: Die meisten Arbeiten wurden sogar erst heuer fertiggestellt. Retrospektiv deshalb, weil die Warren dabei auf ihre eigenen unterschiedlichen Werkphasen Bezug nimmt. Sie hat sich für die Ausstellung in Wien also mit ihrem bisherigen Schaffen auseinandergesetzt.