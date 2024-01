Bekannt für Museums- und Sakralbauten: Architekt Heinz Tesar gestorben

Heinz Tesar wurde in Innsbruck geboren; von 1961 bis 1965 studierte er an der Akademie der Bildenden Künste Wien in der Meisterklasse von Roland Rainer Architektur. Nach Aufenthalten in Hamburg, München und Amsterdam gründete er 1973 sein eigenes Architekturbüro in Wien, 2000 kam ein weiteres in Berlin dazu. Neben seinen zahlreichen Projekten in Österreich und im Ausland - er zeichnete u. a. auch für den Umbau des Berliner Bode-Museums verantwortlich - gab er sein Wissen auch als Lehrender weiter. Er unterrichtete u. a. an derCornell University, der ETH Zürich, der Graduate School of Design in Harvard, der TU München und dem Istituto Universitario di Architettura di Venezia.