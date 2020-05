Beethovens Wiener Wohnungen: Genie ohne festen Wohnsitz

Im Frühjahr 1800 ist er am Tiefen Graben 10/12 im Haus „Zur kleinen Weintraube“ in der Innenstadt einquartiert, aber schon im gleichen Jahr im Sommer draußen in Grinzing in einem niedlichen Häuschen, das er – in der Grinzinger Straße 64 – ein zweites Mal 1808 zugleich mit Grillparzer und dessen Mutter bewohnt.

Um 1802 mietet sich Beethoven im Hoftrakt des ebenerdigen Hauses in der Probusgasse 6 ein (heute „ Beethoven Museum“). In einem niedrigen Zimmerchen untergebracht, muss er sich eingestehen, dass seine zunehmende Taubheit unheilbar ist.