Beethoven weiter gedacht: Musikalischer Meilenstein mit Buchbinder

Und alle Neukompositionen konnten sich auch dank des fantastischen Pianisten wirklich hören lassen. So steuerte etwa Lera Auerbach einen auch herrlich-abgründigen „Diabellical Waltz“ bei, so sorgte Toshio Hosokawa mit seinem Stück „Verlust“ für intensive, meditative Klänge. Ein absolutes Ereignis ist „Rock it Rudi!“ von Christian Jost, das den Jazzer Rudolf Buchbinder höchste Virtuosität abverlangte. Rodion Schtschedrin und Philippe Manoury überspielten im besten Sinne das „ Diabelli“-Thema; Max Richter setzte auf kontemplative Klangflächen. Markant auch die Deutungen von Johannes Maria Staud und Brett Dean; ein Genuss „Blue Orchid“ des Oscarpreisträgers Tan Dun.