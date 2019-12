Dirigent Haselböck: Beethovens Musik wird heute verflacht

Am Schauplatz

Das aber begreife man erst so richtig, wenn man an diesen Originalschauplätzen selbst musiziert hat. So geschah es im Saal der Akademie der Wissenschaften. Dort stellte er ein historisches Wiener Großereignis nach: Das war am 8. Dezember 1813. Fünf Jahre waren vergangen, seit Beethoven seine letzte Symphonie vorgestellt hatte. Eine Karte für das Benefizkonzert, das er zugunsten der österreichischen und bayrischen Invaliden der Schlacht bei Hanau gab, würde man heute als „hottest ticket in town“ nennen.

Auf dem Programm stand ein Werk, das sofort zum Hit wurde: „Wellingstons Sieg“. Für das musikalische Schlachtengemälde der Sonderklasse nahmen sogar namhafte Musiker wie Luis Spohr oder Ignaz Schuppanzigh unter den Streichern Platz. Johann Nepomuk Hummel und Giacomo Meyerbeer besorgten die Kanonengeräusche, Antonio Salieri besetzte die Trommel.

Zuvor aber kam Beethovens Siebente zur Uraufführung. Schon nach dem zweiten Satz geriet das Publikum in Euphorie und forderte dessen Wiederholung.

Musikalischer Androide

Beethoven hatte für diesen Event auch noch etwas vorbereitet: einen der ersten musikalischen Androiden. Er ließ einen automatischen Trompeter von Johann Nepomuk Mälzel aufspielen. Eine Nachkonstruktion dieses Automaten war auch bei Haselböck zu hören. Die Klangeindrücke der Konzerte haben seine Interpretationen der Beethoven’schen Musik entscheidend geprägt. Diese kann er nun auch modernen Orchestern vermitteln, erklärt er.

Das Revolutionäre, das Explosive, das typisch für die Musik dieses Komponisten war, sei heute jedoch verflacht, sagt Haselböck.

Das aber nicht nur aufgrund der anderen Instrumentierung oder der größeren Säle. Zum einen gab es nach Beethovens Tod 1827 zwei Trends bei der Interpretation seiner Werke. Felix Mendelssohn Bartholdy vertrat eine rasante Lesart, die sich streng an die Metronomzahlen des Komponisten hielt. Franz Liszt und Richard Wagner setzten auf einen ruhigeren, schwereren Stil. Diese beiden Stile gingen auch auf die verschiedenen Aufführungsarten zurück. Neben jenen in kleineren Sälen etablierten sich die Musikfeste. Bei einem solchen spielten 200 Musiker in Aachen im Jahr 1819 die dritte Aufführung der „Neunten“.