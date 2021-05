Baujuwelen, Bausünden: Palais des Beaux Arts, einst Zentrum der Wiener Modeszene

Die Bloggerin Eva Maria Mandl kennt die vergessene Geschichte des Viertels und das tragische Schicksal der Familie Bachwitz, den ursprünglichen Besitzern des Palais des Beaux Arts: „Heute erinnert nichts mehr daran, dass hier mit der Chic Parisien Bachwitz AG ein auf Modethemen spezialisierter Großverlag residierte.“

Dass es an der Straßenfront der letzten Etage die täglich geöffnete, für jedermann zugängliche Verkaufsgalerie „Palast der schönen Künste“ gab – mit Werken von Hans Canon, Hugo Charlemont, Hugo Darnaut, Friedrich Gauermann und Moritz von Schwind.

Und dass hier etwa 50 Zeitschriften, teilweise in dreisprachigen Ausgaben, produziert wurden, u. a. die Titel The Fashion Designer, Chic Parisien, The Large Mode, The Elegant Woman, The Coming Season und Les Tailleurs Charmants.

Der Verlag gab auch verschiedene Saison-Alben und Spezialausgaben heraus, wie „Das Wiener Modealbum“, „Die elegante Wienerin“, „Wiener Wäschealbum“, „Modellkleider für den Hochsommer“, „Das Abendkleid“ usw.