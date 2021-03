Baujuwelen, Bausünden: Die Villa von Alma Mahler-Werfel wird revitalisiert

Am 12. Juni 1937 gab Alma hier ein legendäres Gartenfest zum Abschied ins Exil. Eingeladen waren Minister, Barone, Kronprinzen – das gesamte Who’s who der Wiener Gesellschaft.

An „eine Riesensauferei“ erinnerte sich noch Jahrzehnte später ein Zeitzeuge. Werfel fiel betrunken in den Goldfischteich, nachdem er noch ,Ich bin ein stiller Zecher“ gesungen hatte. Und Carl Zuckmayer übernachtete am Ende in der Hundehütte.

Alma „hatte tatsächlich das Zeug dazu, das Leben zu einem schwindelerregenden Karussell zu machen“, heißt es in den Erinnerungen „Im Atem der Zeit“ des Komponisten Ernst Krenek.

„Mein Leben müsste man trostlos nennen“, fand Alma selbst, „wären vor und hinter den Schlagschatten nicht so unzählige, brennende Glücks- momente gewesen. Und so war es reich, trotz allem, und über die Maßen schön.“

Architekt Serda hat u. a. schon das barocke Patrizierhaus aus dem Jahr 1750 in der Schönlaterngasse 6 und ein ehemaliges Kloster, das ein Heuriger war, in der Cobenzlgasse 22 revitalisiert.

Sein Credo: „Man darf ein altes Haus nicht kaputtmachen, seine Seele nicht zerstören. Ich sehe das Hohe-Warte-Objekt als Haus – nicht als Hoffmann. Denn was macht einen guten Architekten aus? Dass er ein Haus baut – und keinen Hoffmann.“

Die Sanierungskosten im wohl zweistelligen Millionenbereich und die – nach zahlreichen Materialgutachten – notwendige mehrjährige Bauzeit sind nur ungefähr abschätzbar. Serda: „Es darf kein Museum werden. Das ist kein High-Tech-Neubau, aber ein 900--Domizil mit Salon, Terrasse, Garten und Teich für eine Familie zum Wohnen. Punkt.“