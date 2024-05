"Barbaras Rhabarberbar": Weltkarriere eines Zungenbrechers

Tanz in der Rhabarberbar So einem Zungenbrecher-Rap, so originell er sein mag, traut man viel zu. Aber keine Weltkarriere. Doch genau das ist jetzt passiert. Denn Barbaras Rhabarberbar ist auf TikTok und Instagram viral gegangen. Seit einiger Zeit werden Videos aller Art damit vertont, vor allem aber Clips, in denen Menschen eine bestimmte Choreografie dazu tanzen. Die ist auch der Grund für die erstaunliche Webpräsenz von Barbara. Zwei australische Performer, Stephanie und Christina, haben sie Ende März erstmals in einer öffentlichen Toilette aufgeführt und sich dabei gefilmt. Dann sind die US-Influencer Austin and Marideth Telenko (@cost_n_mayor) darauf aufgesprungen. Und die Sensation um das Knöterichgewächs war perfekt. Während der Song auf Bodo Wartkes eigenem Account eine Million Likes hatte, waren die Gefällt-Mir-Angaben bei den internationalen Kreatoren schon in lichte Vielfach-Millionenhöhe geschossen.

Zungenbrechen statt Essen Die Zungenbrechersongs entstanden übrigens schon im Hinblick auf ihre Wirkung auf den Sozialen Netzwerken, wie Bodo Wartke der „Frankfurter Allgemeinen“ erzählt hat: „Ich wollte auf Social Media etwas machen, was mir selber Spaß macht. Ich finde es so uninspiriert, mich überall da, wo ich gerade bin, zu filmen und zu sagen: ‚Hallo, ich bin grad hier, und guck mal, das ist mein Essen.‘ Ich suchte nach etwas, das in der Kürze funktioniert. So bin ich auf die Idee mit den Zungenbrechern gekommen.“ Deswegen ist „Barbaras Rhabarberbar“ auch nur eineinhalb Minuten lang. Aber mit einem derartigen Erfolg hat Wartke natürlich nicht gerechnet. Auch wenn der Vorgänger „Der dicke Dachdecker“ vor einigen Wochen schon sehr gut gelaufen ist.