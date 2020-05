Bodo Wartke: Schwarzhumorig

Im Lied "Ja, Schatz!" schmiedet ein frustrierter Ehemann Pläne, seine lästige Frau mit einer Axt umzubringen und traut sich am Ende dann doch nicht.



Was als "Klavierkabarett in Reimkultur" scheinbar harmlos daherkommt, kehrt der Unterhalter mit dem Netter-junger-Mann-Image gern ins Makabre und nutzt die Überraschung als Stilmittel mit diebischer Freude aus.



Sei es Prosa, Gedicht oder Lied, der Wahlberliner gibt mit Musikalität, Witz und hintergründiger Beobachtungsgabe oft selbst Erlebtes wieder: "Eigene Erfahrungen, natürlich überspitzt, manchmal auch eins zu eins. Es ist aberwitzig, was einem im Alltag widerfahren kann. Man muss nur wach sein dafür und das Witzige daran erkennen."



Im Lied "Bürgschaft" nach Schiller verarbeitet er Zitate des Klassikers, erzählt von einem Mann, der nackt im Bett einer fremden Frau aufwacht und sich vor ihrem eifersüchtigen Freund retten muss. Am Ende dann die lebenserhaltende Moral: "Stehst du mit blankem Pillermann vor einem kranken Killer, dann spiel nicht den Gorilla, zitiere lieber Schiller ..."



Und was ist das Schöne am Liebeslieder-Schreiben? "Dass, wenn die Liebe geht", so Wartke, "die Lieder bleiben."