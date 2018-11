Bambi für Paula Beer, Sebastian Koch und "Babylon Berlin"

Wie üblich standen einige Preisträger bereits im Voraus fest: etwa Rod Stewart in der Kategorie "Legende". Stewart musste seine Teilnahme an der Gala aber kurzfristig absagen. Er hatte sich beim Fußballspielen am Fuß verletzt. Mark Forster und Dua Lipa wurden zu den besten Musikern gekürt, national und international. Luke Mockridge überzeugte die Jury als der beste Komiker. Die Schweizer Schauspielerin Liselotte Pulver (89) wurde für ihr Lebenswerk geehrt. Die Laudatio hielt Paola Felix.