Bachmannpreis, Tag 3: Hören Sie, was ich sage?

Jurorin Insa Wilke kommentierte trocken: „Guten Appetit. Hunde des Wiener Aktionismus, wollt ihr ewig leben?“ Der Text löse sich im Nichts auf. Juryvorsitzender Hubert Winkels, stets ein Freund von Fremdwörtern, beschrieb den Text als „gnostische“ Weltablehnung und als „Splattermovie“.

Danach kam es sofort zum Streit, und wie immer ging er von Philipp Tingler aus. Tingler stellte die Frage an die Autorin, welches Anliegen ihr Text verfolge (sie lehnte eine Antwort ab). Dies brachte Winkels in Rage: „Wir beantworten diese Frage, nicht die Autorin! Das verstößt gegen alle Regeln, das kann man nicht machen, Herr Tingler! Hören Sie, was ich sage?“

Nora Gomringer, die die Autorin eingeladen hatte, nannte die Erzählung „eine große Kampfansage“. Michael Wiederstein lobte den Vortrag der Autorin. Beim Lesen habe er den Text als „blutigen Brei“ aufgefasst, beim Zuhören habe er sich ihm erschlossen – er sei ein „Machtergreifungstext“. Tingler merkte an, er finde das Wort „Arschlochschuhe“ schön.

Die Diskussion endete genauso ungewöhnlich, wie sie begonnen hatte: Mit einer Art Applaus-Performance, zu der dir Autorin etwas leider völlig Unverständliches vortrug. Trockener Kommentar von Klaus Kastberger: „Damit wurde brillant zusammen gefasst, was die Schwäche des Textes ist – vielleicht geht er im eigenen Jubel unter.“

Stück Meisterwerk

Völlig anders war der Lese- und Schreibton der zweiten Autorin, der Österreicherin Laura Freudenthaler – nämlich sehr leise. Erster Satz: „Der heißeste Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen ist mein schweigsamster.“ In ihrer extrem genau gebauten, anspielungsreichen, fast mythologischen Geschichte geht es um einen Brand und eine Mäuseplage, die sich bedrohlich verselbstständigen.

Insa Wilke lobte die „Wucht“ des Textes, er zeige „unekstatisch und nüchtern, wie Dinge außer Kontrolle geraten“. „Hochachtung“ äußerte Klaus Kastberger, er fühlte sich an Ingeborg Bachmann und Marlen Haushofer erinnert: „Ich würde darauf wetten, dass Lisa Freudenthaler ein Shooting Star der Literatur wird.“ Philipp Tingler lobte das „Talent zu Verdichtung und Atmosphäre“, vermisste aber eine „Geschichte“.

Und dann sagte ein Juror den Satz: „Das Dräuende dieser Apokalypse bleibt in einer vagen allegorischen Gesamtornamentik stecken.“ Und dieser Satz konnte nur von Hubert Winkels kommen.

Michael Wiederstein kritisierte das das actionhafte Ende der Geschichte, dieses mache „alles kaputt“. Brigitte Schwens-Harrant wieder sah „ein Stück Meisterwerk“. Fazit: Eine heiße Kandidatin für den Hauptpreis.