Wie das Essiggurkerl seinen Weg in die Literaturdebatte fand

Da war sie also, die KI. Angesichts der ungewöhnlichen Zeichensetzung eines Textes tauchte die Frage auf, ob denn ChatGPT einen Bachmann-Text schreiben dürfte. Ein Thema, das den Literaturbetrieb schon länger beschäftigt und in Klagenfurt nun relativ spät zur Sprache kam.

Auch neu an diesem letzten Lesetag: Einhellige Begeisterung in der Jury. Selbst dem diensthabenden Jury-Bad-Boy Philipp Tingler fiel nicht viel mehr als Lob für die Österreicherin Johanna Sebauer ein. Aber natürlich gingen auch die unterhaltsamen Show-Sticheleien weiter. „Ist das Schweizer Zeichensetzung?“, fragte Juryorsitzender Klaus Kastberger angesichts des kreativen Umgangs mit Beistrichen im Text des Schweizer Autors Semi Eschmamp. Juror Thomas Strässler, Schweizer, tat indigniert: „Das weckt den Patriotismus in mir. In der Schweiz ist die Zeichensetzung ähnlich wie in Österreich.“ Später rächte er sich beim Sebauer-Text, in dem Ausdrücke wie „Brunzdeppertesdrecksorschloch“ vorkamen. Er stellte die Frage in den Raum, was diese eindeutigen Austriazismen über eine Nation aussagten. Kastberger: „Und was sagt es über eine Nation aus, wenn ihre Fußball-Fans Käsehüte tragen?“