Bachmannpreis: "Ich hasse den kleinen Prinzen"

Sprach Autor Ferdinand Schmalz in seiner Eröffnungsrede von „Texten, die ein „lustvolles Nichtverstehen“ auslösen, so war das ein gutes Stichwort für die Schweizerin Sarah Elena Müller, die in einem Kurzvideo von der Befreiung „von der Langeweile mit der Nachvollziehbarkeit“ sprach. Ihr Text „Wen ich hier seinetwegen vor mir selbst rette“ handelte konsequenterweise von einer Schwelle, die knurrt und ständig überschritten wird. Außerdem von einem Zimmer jenseits der Schwelle, in dem sich ein gewisser Rio an einer Nähmaschine und einem Winteranorak abarbeitet. Die Jury war gespalten. Literaturkritiker Thomas Strässle, der Müller eingeladen hatte, fand den Text natürlich „großartig“. Der Schweizer Autor Philipp Tingler, der sich beim Wettlesen 2023 den Ruf als „Ambivalenzfetischist“ eingehandelt hatte, wurde seinem Ruf gerecht und sah „zwei Spannungsebenen“. Oder, wie die österreichische Literaturkritikerin Brigitte Schwens-Harrant sagte, „zwei Ichs“. Jury-Vorsitzender Klaus Kastberger ging härter mit dem Text ins Gericht: „Kommt dieser Text von Foucault? Von Benjamin? Oder von der Drogensucht?“ Er sei „seminarhaft und oberlehrerhaft. Die Bilder schrammen am Kitsch vorbei.“ Am schlimmsten fand er die sprechende Schwelle: „Ich hasse Texte, in denen Gegenstände sprechen. Ich hasse den kleinen Prinzen.“