Bachmann-Preis: Gurkerln, Schmalz und Leberwurst

Diese Woche ist Sebauer, die hauptberuflich in der Wissenschaftskommunikation arbeitet, eine von 14 Autorinnen und Autoren, die beim diesjährigen Wettlesen um den Bachmann-Preis an den Start gehen.

Für Burgenland-Fans war dieses Debüt eventuell nicht leicht zu verkraften. Johanna Sebauer bezeichnete den Neusiedler See als „salzige braune Lacke“ und das Burgenland generell recht prosaisch als das „östliche Ende Österreichs“. Das tat dem Erfolg des Romans „Nincshof“ keinen Abbruch. Sebauer, Jahrgang 1988, wurde mit ihrem erfrischenden, wirklich witzigen Alternativ-Heimatroman über ein Dorf, das vergessen werden möchte, mit einem Schlag bekannt.

Geboren in Wien und aufgewachsen im Burgenland, lebt Sebauer in Hamburg und liest auf Einladung den nunmehrigen Juryvorsitzenden Klaus Kastberger. Spannend wird nicht zuletzt, wie Sebauer mit ihrem in ihrem Porträtvideo angekündigten Vorhaben, dem Gurkerl künftig eine adäquate Repräsentanz in der Literatur verschaffen zu wollen, umgehen wird.

© ORF/Minitta Kandlbauer Ulrike Haidacher bringt

demnächst ihren zweiten Roman „Malibu Orange“ heraus

Malibu Orange Ebenso auf Einladung von Klaus Kastberger liest die 1985 geborene Grazerin Ulrike Haidacher, die als freie Autorin und Kabarettistin in Wien lebt. Auch ihr Debütroman konnte mehr als einen Achtungserfolg erzielen: „Die Party“ wurde 2024 am Schauspielhaus Graz uraufgeführt. Ihr zweiter Roman „Malibu Orange“ erscheint demnächst im Leykam Verlag.

© ORF/Caroline Krahl Kaska Bryla gibt Schreibkurse für Menschen mit Fluchterfahrung und schreibt Romane und Theaterstücke

Auf Einladung der Literaturwissenschafterin Brigitte Schwens-Harrant liest Kaska Bryla, die in Wien Volkswirtschaft und Literarisches Schreiben am Deutschen Literaturinstitut Leipzig studiert hat, Essays, Kurzprosa, Dramen und Romane geschrieben hat und Schreibkurse im Gefängnis für Menschen mit Fluchterfahrung gibt.

© ORF/Andrej Grilc Die Lyrikerin und Viola-Spielerin Tamara

Stajner debütierte 2022 mit „Schlupflöcher“

Auch die 36-Jährige in Wien lebende slowenische Lyrikerin und Viola-Spielerin Tamara Stajner, die 2022 mit dem Gedichtband „Schlupflöcher“ debütierte und im Jahr darauf den Roman „Raupenfell“ folgen ließ, liest auf Einladung von Schwens-Harrant. Sie tritt mit einem Text über eine schwierige Mutter-Tochter-Beziehung und ein „intergenerationelles Trauma“, in dem sich ihre Familiengeschichte widerspiegelt, an.