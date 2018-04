Avicii: Was man zum Tod des DJs und Musikers wissen muss

Jung, berühmt, tot

Es ist ein bizarres und auch bekanntes Phänomen: Überdurchschnittlich viele Künstler sterben in jungen Jahren. Es gibt sogar einen Club der toten Musiker, den berühmten Klub 27. Mitglieder sind Stars wie Jimi Hendrix, Amy Winehouse, Janis Joplin oder Kurt Cobain sowie etliche Musiker aus der zweiten Reihe. Bei den Todesgründen dominieren auffällig Drogen, Selbstmord und Unfälle, bei denen Drogen im Spiel waren.

Eine ernsthafte Erklärung hat dafür bisher niemand gesucht, wohl auch, weil der frühe Tod des Musikers gut zum Mythos des Rock 'n' Roll passt: „It's better to burn out than to fade away", sang der Rocksänger Neil Young, der seine Drogenkarriere aber gut überlebt hat. Avicii hat den Klub 27 nur kurz verpasst. Der Schwede feierte am 8. September 2017 seinen 28. Geburtstag.

Mythos und Spekulationen

Die Polizei schließt einen kriminellen Hintergrund als Todesursache aus. Zwei Autopsien seien vorgenommen worden. Der Polizei lägen "alle Informationen und Details über den Tod vor", hieß es weiter. Auf Wunsch der Familie werde die Polizei aber keine öffentliche Stellungnahme abgeben. Weitere Informationen zur Todesursache soll es nicht geben. Das lässt der Öffentlichkeit viel Raum für Diskussion und Spekulation. So entstehen Mythen rund um den Tod, angefeuert von unterschiedlichen wie bizarren Verschwörungstheorien, die scheinbar ewig überleben - siehe dazu Kurt Cobain und Jim Morrison von The Doors.