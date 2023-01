Ava Max bleibt auf der Überholspur: Mit Vollgas in Richtung Großraumdisco

Seit heute, Freitag, liegt ihr zweites Album vor. Es heißt „Diamonds & Dancefloors“ und lädt zur Gruppentherapie in die nächste Großraumdisco. Natürlich wird dabei auch mitgedacht, dass die derzeitige Aufmerksamkeitsfähigkeit der TikTok-Generation bei nur rund zehn Sekunden liegt. Und so steht der Refrain bei „One Of Us“ gleich am Anfang. In diesem Song wird dann ein gängiges Beziehungsdilemma besungen: Ich liebe dich mehr, als du mich liebst. Oder mit den Worten von Ava Max: „One of us would die for love / One of us would give it up“. Während textlich jene Tränen verarbeitet werden, die für den Verflossenen vergossen wurden, wischt die Musik jeden Selbstzweifel vom Tisch: Die Bässe schieben ordentlich an, die Synthesizer sind auf Heiterkeit gestellt. Heute erst einmal Party, morgen sehen wir weiter.