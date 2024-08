Aut of Orda: Christopher Seiler verlässt Band

Dieser Ausstieg kommt (für Außenstehende) sehr überraschend. Denn die Band hat am Freitag noch in Linz in voller Besetzung ein Konzert gespielt und zuletzt gab es auch noch Spekulationen darüber, ob sie Österreich 2025 beim Song Contest vertreten werden.

Wie soeben bekannt wurde, hat sich Christopher Seiler (von Seiler & Speer) entschieden, kein Teil mehr der Band Aut of Orda zu sein. "Das bedeutet, dass er ab heute weder bei Promo-, Studio- noch Live-Terminen dabei sein wird". Das wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag bekanntgegeben.

Das als Supergroup angepriesene Trio hat sich im Frühjahr 2023 mit "Hoch Gwimmas (n)Imma", einem Song, der dem österreichischen Fußballnationalteam gewidmet ist, vorgestellt. Mit "Wigl Wogl" zog man dann gleich einmal in die Ö3-Charts ein. Im August haben sie innerhalb von 100 Stunden eine 100-minütige Live-Show auf die Bühne gestellt. Das daraus resultierende erste Konzert der Band fand im Oktober 2023 in der Marx-Halle in Wien statt (der KURIER hat berichtet).

Danach machten Aut of Orda bei der Ö3-Songchallenge „Song für Österreich“ mit, bei der die Hörerinnen und Hörer darüber abstimmen konnten, was in dem Lied vorkommt. Daraus wurde der Song "Fix net normal". Die digitalen Einnahmen wurden dann dem Ö3-Weihnachtswunder gespendet.

Im April 2024 erschien das Debütalbum "Das Empörium schlägt zurück" und stieg sofort auf Platz 1 der österreichischen Albumcharts ein.

Die bereits angekündigten Konzerte werden stattfinden: 17. August in Fürstenfeld und am 5. Dezember in Wien, Gasometer. Ob sich Pizzera und Fellner dafür Unterstützung holen werden, steht in den Sternen. "Es kann schon sein, dass man sich in Zukunft den einen oder anderen Spezialgast erwarten darf", sagt Fellner.