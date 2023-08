AUT of ORDA laden zum ersten Konzert

Erstes Konzert

Heute, Donnerstag, wurde bekannt, dass Aut of Orda zu einer "Red Bull Show 100" laden werden. Was man sich darunter vorstellen kann? Laut Pressetext spielen bei der "Red Bull Show 100" Daniel Fellner, Paul Pizzera und Christopher Seiler nicht nur ihre allererstes Konzert als AUT of ORDA, "sondern nehmen auch die Herausforderung an, diese in nur 100 Stunden auf die Beine zu stellen. Setlist, BĂŒhnenshow, Band, GĂ€ste, Equipment, Licht ..." Start fĂŒr den Countdown zum Konzert wird der 17. Oktober sein. Nach Ablauf der 100 Stunden steigt die einzigartige Premiere vor Publikum in der Wiener Marx Halle. Tickets fĂŒr diese Show am 21. Oktober sind ab sofort hier erhĂ€ltlich.



Unter redbull.com/show 100 und youtube.com/autoforda können Fans und Interessierte den KĂŒnstlern ĂŒber die Schultern schauen und bekommen tĂ€gliche Updates aus dem KĂŒnstler-Camp.