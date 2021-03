Ausstellung über Želimir Žilnik: „Stoppt diesen Film“, rief Tito

Offiziell gab es im sozialistischen Jugoslawien keine Arbeitslosen. Trotzdem beobachtete Žilnik, wie sich in seiner Nachbarschaft Schlangen vor dem Arbeitsamt bildeten, von denen in den Medien aber nie die Rede war. Infolge einer Wirtschaftsreform, die in Jugoslawien teilweise einen freien Markt einführte, verloren viele Menschen ihre Anstellung. Manche versuchten, in Westdeutschland Arbeit zu finden, wo eine bestimmte Zahl an Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen aufgenommen werden sollte.