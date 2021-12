Ausstellung über "Klimts Lehrer": Wo ein Genie das Handwerk lernte

Sichtbar macht die Ausstellung in elf Kapiteln, dass Klimts Lehrer nicht nur Pädagogen, sondern selbst bedeutende Künstler waren. Alle hatten Aufträge für öffentliche Bauten an der Ringstraße, an und in Privatbauten und im Ausland.

Zum Beispiel sind Laufbergers figurale und dekorative Hauptwerke (teils verloren gegangene) Sgrafitto-Zyklen in den Höfen des Kunsthistorischen Museums und an den Fassaden des MAK. Im Vestibül des Palais Léon am Schottenring 17 gestaltete er die Deckenmalereien und arbeitet in Deutschland für den Architekten Paul Wallot, den Erbauer des Berliner Reichstagsgebäudes, in dem seit 1999 das Parlament tagt.

Das Kapitel „Ausklang“ am Schluss zeigt Klimt am Ende seiner Ausbildung: das Plakat zur „Internationalen Ausstellung für Musik und Theaterwesen“ 1892 in der Rotunde des Praters hat er mit seinem Bruder Ernst entworfen.

Nach Ernst Klimts frühem Tod 1892 wurde der Originalentwurf zerschnitten, erzählt Rychlik. Die Witwe erbte die attraktivere Hälfte mit den drei Musen, Gustav erhielt den Teil mit dem Götterkopf Apollos über der leeren Fläche des Sockels.

War ihm die Leerstelle Anregung, sich mit der Flächigkeit der Malerei zu beschäftigen? Jedenfalls erscheint frappant Ähnliches motivisch später noch einmal: auf dem Plakat für die 1. Kunstausstellung der Secession (1898), deren Mitbegründer Klimt ein Jahr zuvor war. Tatsächlich ist es mehr die Verkündung einer neuen Kunsthaltung als die Ankündigung einer Ausstellung. Ein Symbol für die Wiener Moderne.