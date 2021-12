Als in seiner Wahlheimat die Brexit-Kampagne Fahrt aufnahm, „war eine Schwelle überschritten, weil es sich wie Notwehr anfühlte“, erklärt er. „Mein Lebensmodell sah ich unter direktem Beschuss, einhergehend mit dem Erstarken des Rechtspopulismus und dem Bewusstsein dafür, dass die freie Gesellschaft, die ich genieße, eine sehr fragile ist. Für mich ist klar, dass ich einen großen Teil meiner Energie dafür einsetzen will, dass diese pluralistische, offene Gesellschaft bestehen bleibt. Denn bei aller Kritik, die man an der EU, am Kapitalismus und an Europa haben kann – es ist ein Leuchtfeuer in der Welt.“