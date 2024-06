China kommt zur Kaiservilla: Starkünstler Ai Weiwei in Bad Ischl

Die Wegweiser im Kurort Bad Ischl zeigen nun nicht mehr nur auf die Kaiservilla oder auf Thermenhotels - auch der Hinweis auf Ai Weiwei ist im Ortsbild verankert. Bis zum 27. 10. bespielt der chinesische Starkünstler den Garten, die neben der Kaiservilla gelegenen Stallungen mit großformatigen Installationen, in dem auf einer Anhöhe gelegenen Marmorschlössl sind Werke in Vitrinen neben einigen Objekten der Hallstatt-Kultur zu sehen.

Die umfangreiche Schau, die am Mittwoch von Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer eröffnet wurde, geht auf die Initiative von Alfred Weidinger, Direktor der Oberösterreichischen Landesmuseen, zurück, der mit Ai seit Jahrzehnten befreundet ist und den Künstler auch schon ins Wiener Belvedere brachte. Im Rahmen der Kulturhauptstadt Salzkammergut firmiert sie daher als "assoziiertes Projekt".

Man wollte das Angebot der Kulturhauptstadt ergänzen, sagte Weidinger bei der Eröffnung, und habe eine Lücke erblickt, weil die Funde der Hallstattkultur, die in den Oberösterreichischen Sammlungen stark präsent sind, in deren Programm nicht vorkommen. Allerdings verblasst der "Dialog" der Objekte im Marmorschlössl neben den massiven Installationen aus Ais Fundus: So sind seine "Zodiac Heads" - Nachbildungen von Tierkreiszeichen, die einst aus dem Kaiserpalast in Peking geraubt wurden - am Vorplatz der Kaiservilla installiert.

In den Stallungen zeigt Ai einen traditionellen chinesischen Drachen, auf dessen Bestandteile Aussagen wie "Jeder von uns ist ein potenzieller Verurteilter" oder "Ich will meine Stimme abgeben" gleichsam eingeschmuggelt wurden. Im Raum nebenan sind Helme aus Gmundner Keramik - Wehrmachtshelmen aus dem 2. Weltkrieg nachgebildet - zu sehen, die wie so oft bei Ai an das Thema der Gleichschaltung erinnern, die doch auch brüchig ist und Individualität nie ganz verhindern kann.

Ai, dessen mittlerweile in Portugal angesiedeltes Atelier zahlreiche Mitarbeiter beschäftigt und Ausstellungen in der ganzen Welt bestückt, sei dem Projekt sehr entgegengekommen, sagt Weidinger - die Schau, der ihr enormer logistischder Aufwand anzusehen ist, habe ein Budget von 600.000 Euro. Teile davon will die OÖ Landes-Kultur-GmbH durch eine limitierte Edition wieder einspielen: Dafür hat Ai eine Ansicht des Attersees von Gustav Klimt in der für ihn typischen Weise aus Legosteinen nachgebaut. Das Werk in einer Auflage von 125 Stück ist um je 2500 Euro zu erwerben. Mehr über Ai Weiwei und das Kunstangebot der Kulturhauptstadt lesen Sie im KURIER am Wochenende.