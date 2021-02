Ausstellung "Menschheitsdämmerung": Neue Wirklichkeit zwischen den Kriegen

Neuerwerbungen verändern immer wieder auch die Dauerpräsentation im Leopold Museum. Und jetzt wanderte ein Gemälde von Sergius Pauser hinunter in die große neue Schau „Menschheitsdämmerung“: Sie zeigt „Zwischen lyrischer Empfindsamkeit und sachlicher Weltauffassung“, so der Untertitel, mehr als 100 Ölgemälde von elf Künstlern, die in der Ersten Republik von 1918 bis 1938 einen wichtigen Beitrag zur Moderne der Malerei in Österreich geleistet haben.

„Neben dem Belvedere haben wir in dieser Periode sicher die wichtigste Sammlung aufzuweisen“, sagt Direktor Hans-Peter Wipplinger im KURIER-Gespräch. Erstaunlich vor allem: Wie breit, aber auch in die Tiefe gehend Rudolf Leopold seine Kunstsammlung angelegt hat.

Sichtbar wird nach 1918 ein Stilpluralismus, eine Abkehr von der urbanistischen Zentrierung. Einerseits gibt es noch die Fortsetzung expressionistischer Tendenzen, andererseits die Neue Sachlichkeit eines Carry Hauser.