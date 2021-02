Beethoven und mehr: Was in den Museen ab Montag zu sehen ist

Höhenflüge in der bildenden Kunst um 1900: Kein Komponist wurde so häufig dargestellt, keiner war als Sujet so beliebt wie Beethoven.

„Beethoven bewegt“, hieß es zuletzt im Kunsthistorischen, nur noch via digitaler Führung online zu besuchen (beethovenbewegt.at).

Beethoven inspiriert, und wie! Die Ausstellung im Leopold Museum zeigt „schlaglichtartig, wie Beethoven in der bildenden Kunst der Jahrhundertwende zur Inspirationsquelle und zum vielgestaltigen Bezugspunkt einer um Erneuerung und Anerkennung ringenden Wiener Moderne wurde“, erklärt Museumsdirektor Hans-Peter Wipplinger anlässlich der Öffnung - denn mit Montag sperren die österreichischen Museen wieder auf.