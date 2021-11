Ausstellung im Jüdischen Museum Wien: Reise ans Ende der Kindheit

Den Kuratorinnen Sabine Bergler und Caitlin Gura-Redl war es ein Anliegen, anhand von Dokumenten, Fotos, Tagebüchern, Briefen und Videos „nicht nur die Sicht der Kinder, sondern auch jene der Eltern und der Fürsorger darzustellen.“

JMW-Direktorin Danielle Spera kann „über ganz viele in der Ausstellung porträtierte Menschen erzählen“ und verweist auf eine braune Schachtel. Die war vollgefüllt mit Mädchensachen: einer Miniatur-Sitzgruppe für Puppen aus Holz, einem Heft voller Sammelmarken, Büchern, Fotos und Spielsachen. Die Eltern von Lilly Bial hatten sie im Mai 1942 für ihre Tochter gepackt, nachdem die 13-Jährige 1939 mit dem letzten Kindertransport nach England entkommen war. Sie sollte ihr nachgeschickt werden.

Doch dann wurden Lillys Eltern ermordet. Die Schachtel geriet in Vergessenheit. Es dauerte Jahrzehnte, bis sie 2004 ihre erst vom JMW mühsam ausgeforschte Adressatin erreichte. „Es war für sie überwältigend“, so Spera, „nach so langer Zeit Fotos ihrer Eltern und ihrer Klassenkameraden wieder zu sehen. Und sie wollte, dass wir ihre Geschichte weiter erzählen. Was wir tun.“

www.jmw.at