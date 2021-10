"Wer Wien prägte": Das Archiv der verlorenen Gesichter

„Wer war der Herr Huber? Wir wissen mittlerweile, dass Franz Huber einer der Gründer des k. & k. Hoflieferanten Huber & Lerner war“, sagt der Projektmitarbeiter Sebastian Bauer.

„Oder Braun, noch so ein Allerweltsname. Wir fanden heraus: Emanuel Braun hat 1892 das Traditionsunternehmen E. Braun & Co am Graben gegründet, in dem heute H&M seinen Shop hat.“

Das Archiv der verlorenen Gesichter wurde plötzlich lebendig, als jemand von den lebenden Nachfahren im Zuge der Recherchen sagte: „Das sind ja Bilder meiner Großmutter. Von ihr habe ich noch nie ein Foto gesehen.“

Der Genealoge Gaugusch: „So wollen wir, wo das möglich ist, das Bild der Person zurückgeben, der es einmal gehört hat. Man kann so viele Geschichten erzählen. Und das ist genau unser Punkt: Die Geschichte gewinnt ein riesiges Moment mehr, wenn man ein Gesicht zu den Leuten hat.“

www.wer-wien-praegte.at

www.tschiedel.at