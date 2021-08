"American Photography" in der Albertina: Blick ins Land und Zeit im Bild

Paparazzi wollen Gesichter, der Vanity Fair-Fotograf Larry Fink will Gesten. Seine Aufnahmen von ausgelassenen Partys sind Verhaltensstudien und zum Teil Karikaturen der gern angehimmelten Upper Class. Während es für ihn „nur Leute“ sind.

Seine Methode, „nah rangehen und blitzen“, seine sarkastische und direkte Art im scharfen Kontrast von hell und dunkel zu fotografieren, verbindet ihn mit Kollegen wie Weegee.

Ein Protagonist im Raum mit dem Titel „Soziale Landschaften“ ist Walker Evans: Der Dokumentarist der Depressionszeit der 1930er-Jahre zeichnete mit nüchtern registrierenden Aufnahmen ein einzigartig authentisches Bild Amerikas. Er hatte ein besonderes Sensorium für das Alltägliche und Subtile, mit Aufmerksamkeit für das allzu Flüchtige und Respekt vor der nur scheinbar profanen Gegenwart.

Lewis Baltz und Robert Adams kreierten in den 1970er-Jahren mit bis dahin nicht darstellungswürdigen Sujets, wie Industriegebäuden, Vorstadtsiedlungen und Brachlandschaften, eine neue Form der Landschaftsfotografie, die sich radikal von den überhöhten Naturaufnahmen eines Ansel Adams unterscheiden.

Die Neue Welt ist fasziniert von Metropolen: Ihre Dynamik fängt u. a. William Klein ein, der einen grimmigen Blick auf die New Yorker vom Konsum geprägte Gesellschaft wirft, außerdem Garry Winogrand und Mitch Epstein in Street-Fotos: Es sind flüchtige Augenblicke in Schwarz-Weiß, aus der Hüfte geschossen, auf Straßen, Flughäfen, Rodeoplätzen, in Raumfahrtzentren und Wohnwagenparks.

Und die oft heimlichen Schnappschüsse von Menschen, die sich nicht dessen bewusst waren, dass sie fotografiert wurden, muten düster, skurril, ironisch oder einfach nur magisch an.

Rau, ungeschönt und mitunter grobkörnig kommt das USA-Porträt von Robert Frank daher, der mit seinem einflussreichen Fotoband „The Americans“ 1954 die Widersprüche einer ganzen Epoche offen legte.

Er setzte mit einem scharfen Blick die Widersprüche und Ungerechtigkeiten dieses Landes ins Bild, die Klassenunterschiede und geografischen Verwerfungen, den Konsumismus und die Einsamkeit.

Er sah mit dem Objektiv das, was sonst keiner sehen wollte und entwarf ein Antibild zur Selbstwahrnehmung des Landes. Mit Fotos, die ein Erdbeben ausgelöst haben.