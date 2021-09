Auf Umwegen zur Kunst – mit einer Wandernadel als Lohn

Dieser Ansatz ist längst erprobt: Wes Anderson und Juman Malouf setzten 2018 im KHM „Spitzmaus Mummy in a Coffin and other Treasures“ in Beziehung, Jakob Lena Knebl sorgte 2017 mit ihrer Neuaufstellung der mumok-Sammlung für Überraschungseffekte. Der besondere Clou bei Barsuglia aber ist der niederschwellige Zugang: Mit einem Orientierungsplan in der Hand (auf abriss-graz.at) macht man sich auf die Suche nach fünf Schauplätzen im Villenviertel rund um die Schubertstraße. Barsuglias Hinweise sich aber leicht zu entdecken. In der Liebiggasse leuchten vier Blecheimer auf Stangen „H – I – E – R“.