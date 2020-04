"Asterix im Auseerland" und weiterer (bitterer) Corona-Spaß

"Wir befinden uns im Jahre 2020 n. Chr", heißt es in der berühmten Einstiegssequenz in die Comics. "Ganz Ausseerlandum ist von den Vindobonern besetzt. .. Zur Gänze besetzt? Nein! Ein paar unbeugsame Einwohner beginnen, den Vindobonern Widerstand zu leisten. Und das Leben in Auseerlandum wird zunehmend schwierig für die Zuagroasten". Es gibt ein paar Seiten - der Autor ist vorerst unbekannt -, die nicht zuletzt im Auseerland selbst kursieren. Mehr davon gibt es auf der Social-Media-Plattform ihres Vertrauens.

Es sind nicht die einzigen witzigen Ideen rund das Coronavirus - das übrigens in " Asterix" bereits vorkam, bevor es unser aller Leben durcheinanderwirbelte. Das Internet wäre nicht das Internet, gebe es nicht zahlreiche Memes rund um Home Office, Lock Down und Politik. Und Ostern.