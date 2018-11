Denis Villeneuve über "Arrival": "Albtraum aus dem Unbewussten"

Denis Villeneuve ist erschöpft. Sein Leben besteht derzeit daraus, immer zwei Dinge gleichzeitig machen zu machen. So arbeitet er gerade an " Blade Runner 2049", der lang erwarteten Fortsetzung zu Ridley Scotts Kultklassiker; gleichzeitig muss er sein neues, intensives Sci-Fi-Drama " Arrival" (Kinostart: Freitag) bewerben, denn beide Filme entstanden zur selben Zeit. Auch davor arbeitete der Franko-Kanadier mit dem deutlich hörbaren Quebec-Akzent im Akkord: Nacheinander lieferte er so akklamierte Filme wie das düstere Folter-Drama "Prisoners" mit Hugh Jackman; den Drogenthriller "Sicario" mit Emily Blunt; und nun den hypnotischen Sci-Fic-Thriller "Arrival" mit Amy Adams.

"Arrival" basiert auf einer Kurzgeschichte von Ted Chiang (siehe unten) und erzählt von einer Alien-Landung auf der Erde. Die Aliens verständigen sich mit fremdartigen Schriftzeichen, die eine Linguistin (gespielt von der famosen Adams) für das US-Militär entziffern soll. Von der erfolgreichen Kommunikation mit den langbeinigen Monstern hängt der Weltfriede ab.

Ein Gespräch mit Denis Villeneuve über "E.T." und den Look des Albtraums.

KURIER:"Arrival" ist ein ungewöhnlicher Sci-Fi-Thriller: Er beschäftigt sich mit Sprache und ist sehr intellektuell; er erzählt keine Liebesgeschichte im herkömmlichen Sinn, er hat keine Kampfszenen – und dafür eine weibliche Hauptfigur.

Denis Villeneuve:Die Kurzgeschichte war sogar noch radikaler. Der Drehbuchautor brachte eine dramatische Struktur in die Geschichte, aber ich habe dann doch versucht, mich wieder näher an das Original heranzutasten. Denn gerade das fand ich ja so erfrischend: Dass die Geschichte so unvorhersehbar verläuft und trotzdem einen tiefen Sinn ergibt. Ich möchte im Kino überrascht werden und nicht immer schon im Vorhinein wissen, was als nächstes passiert. Derzeit fühlt es sich für mich so an, als würden in Hollywood Filme von Maschinen oder Computer gemacht werden: Ein Film sieht aus wie der andere.

Apropos Aussehen: Was hat den Look der Aliens inspiriert?

Vom Buch wissen wir, dass sie Heptapods, also symmetrische Wesen mit sieben Beinen sind. Ich habe sie mir als Abkömmlinge von Seesternen vorgestellt. Mit Carlos Huante, der auch schon mit Ridley Scott zusammen arbeitete, habe ich monatelang über der Erscheinung der Aliens gebrütet. Ich wollte, dass sie wie ein Albtraum aussehen, der aus unserem Unbewussten aufsteigt und an den Tod erinnert. Und wissen Sie, was die größte Überraschung war? Niemand hat mich aufgehalten. Keiner hat mich gezwungen, ein Alien zu entwerfen, das Kulleraugen und ein freundliches Lächeln wie E.T. hat.